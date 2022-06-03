2022-06-03T20:19:37+03:00
2022-06-03T20:19:37+03:00
2022-06-03T20:19:37+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081256.html
Путин рассказал о последствиях санкций против производителей удобрений
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С МИРОВЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ БУДЕТ УХУДШАТЬСЯ, ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БУДУТ ИДТИ ТОЛЬКО ВВЕРХ ПРАЙМ, 03.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С МИРОВЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ БУДЕТ УХУДШАТЬСЯ, ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БУДУТ ИДТИ ТОЛЬКО ВВЕРХ