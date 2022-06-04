МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные рамки прекращения огня на Украине и прекращения боевых действий путем переговоров, передает CNN со ссылкой на несколько источников. СМИ рассказали о сокращении поставок оружия на Украину из ФРГ

Обсуждается, в частности, план из четырех пунктов, предложенный Италией в конце мая. Эти рамки включают обязательство Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

При этом Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины".

В Вашингтоне и Киеве заявили, что американцы не оказывали давления на Украину, чтобы она придерживалась определенного плана, и не подталкивали ее напрямую к встрече с представителями России.

Официальные лица США и западных стран поделились с телеканалом растущими опасениями, что если Москва и Киев не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, то вооруженное противостояние затянется — "возможно, на годы".