МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Вероятность возможного странового дефолта России — искусственно созданная ситуация, но она более чем реальна. Об этом рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Риски, по его словам, можно разделить на две части — репутационные и фактические.

"С точки зрения репутационной составляющей Россия не несет никаких рисков, так как всем очевидно, что ситуация абсолютно искусственная", — заявил Клопенко.

Запад же, напротив, рискует сильно: мало кто захочет теперь хранить там свои активы или даже кредитоваться. И это, по мнению экономиста, обойдется Западу дороже замороженных резервов ЦБР.

"Практически Россия тоже ничем не рискует, ведь главный минус дефолта — невозможность кредитоваться на Западе, но Россия и так лишена там доступа к кредитам с 2014 года", — напомнил Клопенко.

По его мнению, чтобы дефолт нанес хоть какой-то урон российской экономике, его надо было объявлять до введения всех санкций. "А сейчас это — лишь слова", — убежден он.

Клопенко также выразил свою уверенность в возможности российских властей договориться с частью кредиторов о выплатах в рублях или по какой-то еще системе.

"Мы уже прошли эту историю с газом, когда европейские страны в начале отказались платить по нашим условиям, а сейчас в значительной степени приняли их и спокойно оплачивают наш газ", — подытожил экономист.