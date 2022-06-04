Экономист Клопенко: вероятность странового дефолта РФ - искусственно созданная ситуация
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Вероятность возможного странового дефолта России — искусственно созданная ситуация, но она более чем реальна. Об этом рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Риски, по его словам, можно разделить на две части — репутационные и фактические.
"С точки зрения репутационной составляющей Россия не несет никаких рисков, так как всем очевидно, что ситуация абсолютно искусственная", — заявил Клопенко.
Запад же, напротив, рискует сильно: мало кто захочет теперь хранить там свои активы или даже кредитоваться. И это, по мнению экономиста, обойдется Западу дороже замороженных резервов ЦБР.
"Практически Россия тоже ничем не рискует, ведь главный минус дефолта — невозможность кредитоваться на Западе, но Россия и так лишена там доступа к кредитам с 2014 года", — напомнил Клопенко.
По его мнению, чтобы дефолт нанес хоть какой-то урон российской экономике, его надо было объявлять до введения всех санкций. "А сейчас это — лишь слова", — убежден он.
Клопенко также выразил свою уверенность в возможности российских властей договориться с частью кредиторов о выплатах в рублях или по какой-то еще системе.
"Мы уже прошли эту историю с газом, когда европейские страны в начале отказались платить по нашим условиям, а сейчас в значительной степени приняли их и спокойно оплачивают наш газ", — подытожил экономист.
https://1prime.ru/state_regulation/20220604/837082464.html