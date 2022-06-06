МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Африка обладает достаточным потенциалом для самостоятельного обеспечения региона продовольствием и энергией. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука. Путин обсудит продовольственную безопасность с главой Африканского союза

"Африка могла бы быть самодостаточной в части продовольствия, потому что на континенте есть семь крупнейших производителей пшеницы. Самый большой – Эфиопия, у нее гигантский потенциал. ЮАР покрывает до 30% собственных потребностей в пшенице, и еще есть потенциал для роста", — сообщил дипломат, отметив приближающуюся встречу на уровне министров сельского хозяйства стран-членов Африканского союза, посвященную возрождению и подъему сельского хозяйства в Африке.

"Все это в связи с развитием африканской континентальной зоны свободной торговли, программы, которую разработал Африканский союз для внутриконтинентальной торговли. Главный посыл в том, что Африка должна стать самодостаточной в производстве разных товаров и услуг, а также в том, чтобы поощрялась торговля между разными странами континента", — добавил Макетука, при этом указав, что регион может стать самодостаточным и в плане других ресурсов.

"Если взять три главных поставщика золота в мире – это Гана, ЮАР и Сьерра-Леоне. И идея заключается в том, чтобы торговля золотом велась в интересах всего континента, даже если это касается экспорта золота. То же самое с платиной, главные поставщики в мире – это Зимбабве и ЮАР, там самые большие запасы. У России тоже значительные ресурсы платины. Далее, нефть и газ, тут лидер у нас Мозамбик. Вместе с Алжиром эти два государства могут снабжать все африканские страны газом. И торговать с остальным миром тоже, но акцент будет сделан именно на Африку. Мы полны веры в континент. Причем торговля должна вестись вне зависимости от идеологии и политических разногласий", — подътожил посол ЮАР в России.

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