МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну угрожающих захлестнуть администрацию вызовов. Об этом сообщает издание Politico. СМИ: европейцы платят за экономическую войну США против России

Издание включило в список вызовов американской администрации глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, спецоперацию России на Украине, позицию Верховного суда относительно права на аборты, потенциально возрождающуюся пандемию, законодательный тупик, в котором оказалась инициатива об ограничении права на владение оружием.

"В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается либо ограниченным, либо беспомощным в своих усилиях по отражению обрушивающихся на него ударов. Моральный дух его сотрудников падает", — поясняется в издании. Politico также отметило возрастающую склонность Байдена к употреблению крепких выражений.

По данным издания, граждане США на промежуточных выборах осенью затронут темы экономических и инфляционных проблем, а не помощь Украине, похвалы за которую получает президент.