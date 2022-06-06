МОСКВА. 6 ииюн — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил поддержку заявлению спикера парламента Ласло Кёвера о психической проблеме у Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь. Спикер парламента Венгрии указал на психические проблемы у Зеленского

Накануне спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер выразил недоумение в связи с поведением Владимира Зеленского, высказывавшего угрозы в адрес помогающих ему стран. Политик предположил, что подобные действия объясняются "некой личной психической проблемой" украинского президента. Слова Кёвера вызвали резкую реакцию у Киева.

"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь… Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", — отметил глава МИД в соцсетях.