МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Экспорт из Финляндии в Россию в апреле сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 58% — до 144 миллионов евро, импорт из России вырос на 3% — до 528 миллионов. Об этом сообщает таможня Финляндии. Казахстан продлит квоты на экспорт пшеницы и муки

По сравнению с мартом 2022 года стоимость экспорта уменьшилась на 22%, а импорта — на 47%.

Самое значительное падение в финском экспорте (-61,6 миллиона евро, —83%) произошло в категории "Машины, механические устройства и их части", на которую ЕС наложил большинство экспортных санкций, уточняет таможня. Также в процентном выражении больше всего снизилась стоимость экспорта нефтепродуктов — на 95%. Экспорт сократился почти во всех других категориях товаров, за исключением экспорта медных штейнов, который вырос на 16% по сравнению с 2021 годом. В апреле доля медных штейнов в экспорте Финляндии в Россию достигала 57%.

Стоимость импорта сырой нефти снизилась на 62%, а количество — на 68%. При этом в сравнении с мартом сокращение импорта составило 70%. Отмечается, что в основном он был замещен импортом из Норвегии. Импорт древесины из России сократился в апреле на 70%, а импорт необработанной древесины прекратился еще в марте, напоминает таможня. При этом продолжился импорт пиломатериалов (8,1 миллиона евро) и дров (2,5 миллиона евро).

Наибольший рост произошел в стоимости импорта природного газа: 73,9 миллиона евро, или на 333%. Цена на него в годовом выражении выросла в несколько раз. Стоимость импорта электроэнергии в апреле увеличилась на 43,1 миллиона евро, или на 295%.

Третье место в апрельской статистике по росту импорта занимает никель и никелевые изделия (в стране находится предприятие российского "Норникеля"). Их стоимость увеличилась на 53,2 миллиона евро, или на 72%, по сравнению с прошлым годом, сообщает таможня.