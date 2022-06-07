МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Британские покупатели на фоне резкого роста инфляции рекордно понизили свои расходы в мае, впервые с начала 2021 года. Об этом сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC). В Британии рестораторы лишились рыбы из-за антироссийских санкций

Количество расходов снизилось на 1,1% по сравнению с 2021 годом, что является самым крупным падением с января прошлого года. При этом снижение расходов ускорилось на 0,3% по сравнению с показателями в апреле, отмечает консорциум.

"Очевидно, что резкий рост расходов после пандемии закончился: предприятия розничной торговли столкнулись с более жесткой торговой конъюнктурой, падением потребительского доверия и стремительно растущей инфляцией, влияющей на покупательскую способность потребителей. Проблемы с цепочками поставок, включая рост стоимости товаров и транспортных расходов, напряженная ситуация на рынке труда и повышение счетов за электроэнергию вынуждают розничных торговцев повышать цены, способствуя более масштабной инфляции", — заявила глава BRC Хелен Дикинсон.