МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки. Правительство подготовит проект новой конструкции бюджетных правил

"Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, президент обратил внимание правительства на важность практических реализаций решений в данной сфере. В частности, по конкретным мерам поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях, ранее обозначенных на совещании Путина с представителями бизнеса и профильных ведомств. Глава государства отметил необходимость "помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств".

Говоря о динамики промышленности, президент отметил рост промышленного производства на 3,9% за первые четыре месяца текущего года, и его сокращение в апреле.

"Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке", — уточнил Путин.

Глава государства добави, что ряд отраслей, в частности, черная металлургия "сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе".

Президент также отметил, что продолжит проводить отраслевые совещания, чтобы "держать в фокусе внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики" и своевременно их решать.