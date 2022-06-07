Правительство подготовит проект новой конструкции бюджетных правил
Путин поручил правительству подготовить предложения по новой конструкции бюджетных правил
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля.
Во время совещания по экономическим вопросам во вторник глава государства подчеркнул, что конструкция бюджетных правил должна не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики.
"Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", — сказал Путин.