МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля. Путин заявил о стабильности на валютном рынке

Во время совещания по экономическим вопросам во вторник глава государства подчеркнул, что конструкция бюджетных правил должна не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики.

"Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля", — сказал Путин.