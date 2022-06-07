МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с главой РФ Путиным, передает Financial Times. Глава МИД Венгрии поддержал заявление о проблемах психики у Зеленского

Издание организовало видеоконференцию с участием украинского лидера. Как отмечается в сообщении, Зеленский хочет избежать тупика в конфликте с Россией. Он заявляет, что "победа должна быть достигнута на поле боя", и призывает западные страны оказать Киеву дополнительную военную поддержку.

"В то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с Владимиром Путиным", — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине и толкать Киев к невыгодным для него договоренностям с Москвой.