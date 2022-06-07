МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Власти Румынии в ближайшее время примут меры, которые могут позволить стране избежать продовольственный кризис, в частности, речь идет о пополнении резервов. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис. Казахстан продлит квоты на экспорт пшеницы и муки

"Необходимо принять несколько мер, чтобы быть уверенными, что у нас не будет продовольственного кризиса в Румынии, что у нас не будет чрезмерного роста цен на продукты питания. Мы обсудили эти вопросы с премьер-министром, есть серьезная озабоченность этими вопросами", — отметил глава государства.

Власти начали с разработки механизма поддержки производителей продуктов. Кабмин также сосредоточился на пополнении запасов госререзервов. Йоханнис отметил, что склады для хранения продуктов есть, "только внутри еще мало".