МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, следует национализировать, говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет. Об этом сообщают "Известия". Американский эксперт дал оценку планам Запада конфисковать активы России

В обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова отмечается, что "национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов".

Инициаторы утверждают, что эта мера станет симметричным ответом на закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда. Это закон был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским 10 марта.