МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Высший совет безопасности Молдавии рекомендовал профильным министерствам продолжить работу над стратегией обеспечения продовольственной безопасности и при необходимости использовать специальные правила экспорта сырья и продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Майи Санду. Президент Молдавии 7 июня созывает совбез для обсуждения продбезопасности

Глава государства во вторник провела заседание Высшего совета безопасности по вопросу продовольственной безопасности страны, на котором обсуждались меры, необходимые для обеспечения эффективного функционирования цепочек добавленной стоимости и доступ отечественной продукции на рынки и в сети сбыта. Совет решил сосредоточиться на устранении последствий монопольного положения, которое имеет на рынке ряд компаний, а также в повышении производительности труда в аграрном секторе.

"В течение трех недель министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и министерство экономики доработают стратегию и план действий по обеспечению продовольственной безопасности, которые будут предусматривать применение при необходимости особых правил экспорта сырья и продовольственных товаров в период 2022-2023 гг.", — говорится в публикации на официальном сайте администрации президента.

Минсельхозу, Минэкономики и Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов (ANSA) поручено в течение четырех недель устранить лишние элементы в процессе сертификации продуктов питания и производителей продуктов питания в стране и за рубежом, Совету по конкуренции — следить за рынками и оперативно расследовать и наказывать в случаи злоупотребления доминирующим положением.

Высший совет безопасности республии также вынес несколько рекомендаций, касающихся транспортировки товаров за границу. МИД и Минфин Молдавии должны будут обеспечить бесперебойную транспортировку сырья и продуктов питания на пограничных переходах, в том числе за счет более тесного сотрудничества с соседними странами. Минсоцтруда и Минсельхоз в течение двух недель установят перечень приоритетных товаров и сырья для регулирования внутреннего рынка и экспорта, сообщается на официальном сайте администрации президента.