МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия и Турция вполне способны найти общий язык по вопросу экспорта украинского зерна, но проблема находится в Киеве. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В Кремле заявили об отсутствии четкого плана по вывозу украинского зерна

По словам эксперта, обе стороны заинтересованы в снятии всех препятствий для экспорта зерна с Украины.

"Но пока что все препятствия находятся на украинской стороне. Россия и Турция постараются сделать все возможное, но разминированием-то должны заниматься украинцы. В том, что зависит от России и Турции — они найдут общий язык", — заявил Жарихин РИА Новости.

Эксперт отметил, что существует еще одна проблема, "о которой не говорят", — это безопасность прохождения зарубежных судов за зерном. Существует вероятность, что под видом вывоза зерна возможна доставка военной техники Украине, поэтому необходимо разработать механизм предварительного досмотра.