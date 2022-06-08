МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо рассматривает оказание помощи Украине в вывозе зерна как чрезвычайную ситуацию: Рим поддерживает усилия Евросоюза и ООН по восстановлению поставок. Эксперт назвал камень преткновения в переговорах России и Турции по зерну

"Наша дискуссия происходит на фоне срочной чрезвычайной ситуации вокруг помощи Украине в экспорте миллионов тонн зерна и продуктов питания, которые в настоящее время застряли в ее хранилищах", — отмтил дипломат на открытии министерской встречи стран Средиземноморья по проблеме продовольственной безопасности.

Италия поддерживает усилия ООН и Европейского союза по решению этой проблемы, заявил Ди Майо, подчеркнув, что страна продолжит активно участвовать во всех международных усилиях по поиску решения.