МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВСЕМИРНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС УЖЕ НАЧАЛСЯ, И КАТАЛИЗАТОРОМ ЭТОГО СТАЛ НЕ УКРАИНСКИЙ КРИЗИС, А ОШИБКИ РУКОВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН — ПЕСКОВ

ДЛЯ ПОСТАВОК НА ЗАПАД РОССИЙСКОГО ЗЕРНА НАДО МЕНЯТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, ПРЕДМЕТНОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭТОМ ПОКА НЕТ — ПЕСКОВ

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