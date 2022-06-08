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2022
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Песков рассказал о причинах продовольственного кризиса в мире
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ВСЕМИРНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС УЖЕ НАЧАЛСЯ, И КАТАЛИЗАТОРОМ ЭТОГО СТАЛ НЕ УКРАИНСКИЙ КРИЗИС, А ОШИБКИ РУКОВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН — ПЕСКОВ ДЛЯ ПОСТАВОК НА ЗАПАД РОССИЙСКОГО... ПРАЙМ, 08.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВСЕМИРНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС УЖЕ НАЧАЛСЯ, И КАТАЛИЗАТОРОМ ЭТОГО СТАЛ НЕ УКРАИНСКИЙ КРИЗИС, А ОШИБКИ РУКОВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН — ПЕСКОВ
ДЛЯ ПОСТАВОК НА ЗАПАД РОССИЙСКОГО ЗЕРНА НАДО МЕНЯТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, ПРЕДМЕТНОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭТОМ ПОКА НЕТ — ПЕСКОВ
Новость дополняется