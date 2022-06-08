МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В решении вопроса мировой продовольственной безопасности проявляется лицемерии Запада и его желание списать свою неэффективность на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова заявила об адаптации России к западным санкциям

"В отличие от Европы, нас беспокоит разворачивающийся продовольственный кризис… И здесь в полной мере проявляется лицемерие Запада. Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине".

Дипломат подробно описала, с чем, на ее взгляд, в действительности связан продовольственный кризис.

"Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она отметила, что Россия добросовестно исполняет обязательства по международным контрактам.

"И все же, несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", — написала Захарова.

По ее словам, западные страны слишком много внимания уделяют распространению среди своего населения идей о "вине русских".

"Такое впечатление, что весь хваленый экспертный потенциал, интеллектуальный ресурс наших коллег в Европе и Америке переместился в сторону пропаганды. Не сказать, что получается изысканно, но на идеологическую обработку собственного населения, убеждения его в "вине русских" тратится колоссальная энергия. А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой", — заключила дипломат.