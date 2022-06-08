МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Названы подорожавшие за неделю овощи и фрукты

В годовом выражении инфляция в России замедляется четвертую неделю подряд.

В своем обзоре Минэкономразвития отмечает, что в мае 2022 года инфляция продолжила замедляться и в помесячном выражении составила 0,12% месяц к месяцу (1,56% месяц к месяцу в апреле). В годовом выражении инфляция замедлилась впервые с декабря 2021 года – до 17,1% в годовом выражении (с 17,83% год к году в апреле).

"На замедление инфляции, помимо сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. В результате на непродовольственные товары и услуги в отчетном месяце наблюдалась дефляция, на продовольственные товары рост цен замедлился", — следует из обзора министерства.

"В июне тенденция сохранилась – за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика (минус 0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% год к году", — добавили в Минэкономразвития.