МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Эксперимент с бондовыми складами способен привнести в российскую экономику оживление, поэтому стоит скорее завершить законодательное оформление его условий, следует из доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, распространенного пресс-службой бизнес-омбудсмена. Титов высказался в отношении излишней зависимости от Китая

Так называемые бондовые склады, напоминается в релизе — это специальный инструмент ввоза товаров в страну, который избавляет импортера от большинства издержек, тем самым делая процесс более быстрым и экономичным. В декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по созданию бондовых складов в РФ. Однако, уточняется в сообщении, до второго чтения дело пока что не дошло.

"Все бондовые склады в мире работают по одному принципу. Товар на них поступает оптом, выпускается – как розница. Причем товар таможится лишь в момент выхода со склада (иными словами, растамаживается не оптовый груз, а только розничный товар). Нераспроданные же остатки оптового товара без проблем возвращаются вендору/отправителю", — приводятся в релизе слова общественного интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

Он добавляет, что затаможка "одна из самых сложных и дорогих процедур, вывезти завезенное обычно либо сложно, либо, чаще всего, просто невозможно, а здесь такие возможности появляются".

По мнению Титова, из существующих моделей бондовых складов России больше подходит китайская. "Она намного проще, а, значит, прозрачнее – там взимается единый таможенный платеж (9,5%), а обязательная сертификация распространяется только на товары так называемого "черного списка" — детское питание, косметика и некоторые другие. Все остальное – "белый список", не требующий сертификации, правда, в ряде случаев, с технически сложными товарами потребуется нотификация (разрешение спецслужб на ввоз)", — приводятся слова бизнес-омбудсмена в релизе.

Китай, уточняется в сообщении, создает целые бондовые зоны, на территории которых размещает производства. "Материалы, компоненты и аксессуары входят в бондовую зону без налогов, внутри из них создается конечный, готовый продукт, и он, не облагаемый налогом, уходит с бондовых зон либо прямо конечному потребителю, либо на экспорт", — поясняется в релизе.

"Это необычайно важная для нас модель, так как подавляющее большинство наших производителей работает с импортными материалами и комплектующими, которые, будучи завезены и растаможены классическим b2b способом, сразу же, на старте, делают продукт не конкурентоспособным по цене", — говорит Титов. "Скорейшее начало строительства бондовых складов даст новый импульс малому производству в России", — отмечает он.