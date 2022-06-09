МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Западные страны, проводя санкционную политику, рассчитывали отпугнуть партнеров России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако принимаемые руководством страны меры направили эти планы против их же инициаторов. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Путин оценил развитие отношений России и Киргизии

Оверчук отметил в ходе конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС", что санкционное давление нацелено на ослабление российской экономики. "И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект", — подчеркнул вице-премьер.

По словам Оверчука, принимаемые властями России меры привели к тому, что экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".