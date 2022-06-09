МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") в первом квартале 2022 года увеличила выручку по МСФО на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка АФК "Система" по МСФО выросла в первом квартале

"Выручка в первом квартале 2022 года выросла на 23,1% год к году до 6,6 млрд руб. в результате увеличения продаж во всех сегментах бизнеса. Продажи розничного сегмента выросли на 36% год к году. Ключевыми драйверами роста стали препараты "Кипферон", "Диклофенак" и "Ибупрофен", — говорится в сообщении.

Рост продаж во всех странах, где были открыты представительства, позволил более чем удвоить экспортные продажи в годовом выражении, отмечает компания.

Показатель OIBDA группы в первом квартале практически не изменился и составил 1,6 миллиарда рублей. "Сдерживающее влияние на динамику OIBDA оказало увеличение коммерческих затрат на продвижение новых брендов в портфеле", — говорится в сообщении.