МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных соглашений по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока нет, работа в этом направлении продолжается. Лавров: позиция России по вывозу зерна из Украины — безальтернативна

"Пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается," — ответил Песков, отвечая на вопрос о наличии официальных соглашений по экспорту украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока.