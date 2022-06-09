Песков: соглашений по экспорту украинского зерна на Восток нет
В Кремле отметили отсутствие соглашений по экспорту украинского зерна на Ближний Восток и в Турцию
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных соглашений по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока нет, работа в этом направлении продолжается.
"Пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается," — ответил Песков, отвечая на вопрос о наличии официальных соглашений по экспорту украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока.