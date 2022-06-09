МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 30 мая по 5 июня вырос на 7 процентных пунктов, до —3 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В Кремле предрекли провал попыткам изолировать Россию

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"На прошлой неделе (с 30 мая по 5 июня) индекс экономической уверенности вырос на 7 пунктов, до —3", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял —10 пунктов.

При этом среди тех, у кого телевидение присутствует в качестве источника информации, индекс составил +5.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.