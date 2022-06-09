МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Джампьеро Ди Паола считает, что разминирование украинских портов для вывоза продовольствия может занять около месяца. В Италии хотят привлечь развивающиеся страны к санкциям против России

"Это зависит от того, сколько подразделений и сил турки захотят выделить для разминирования: это долгая, медленная и методичная операция, она зависит еще и от площади соответствующего участка моря. Я бы сказал, около месяца", — отметил адмирал в отставке газете il Messaggero.

По словам Ди Паола, турецкие и российские корабли могут сопровождать торговые суда на выходе из черноморских портов, если это будет приемлемо для украинской стороны. Контроль груза может осуществляться в Стамбуле.