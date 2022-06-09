МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Опрос, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, выявил, что большинство жителей США воспринимают инфляцию как финансовый стресс, экономят и ожидают ухудшения ситуации в ближайший год. Инфляция в Греции достигла максимума за 30 лет

В период с 21 апреля по 12 мая было опрошено 1055 респондентов. Из них 59% сократили потребление электричества, столько же стали меньше ездить на автомобиле, 77% — расходы на развлечения и еду вне дома, 87% ищут товар по максимально низкой цене, 27% нашли вторую работу или стали больше работать внеурочно. 37% респондентов назвали растущие цены "сильным финансовым стрессом", 50% — "слабым финансовым стрессом".

Усиления инфляция в следующем году ожидают 66% опрошенных, 12% считают, что ситуация не изменится, а 21% надеются на ее улучшение.

Только 23% опрошенных говорят о росте достатка, остальным доходов хватает "для поддержания текущих стандартов жизни", либо не хватает вовсе.

В росте цен на бензин, который выступает главным инфляционным фактором, 58% винят президента США Джо Байдена, 72% — корпорации, 58% видят следствие коронавирусной пандемии, 69% — "действий России против Украины".

Устроители опроса говорят, что выборка респондентов репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в четыре процентных пункта.