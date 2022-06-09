2022-06-09T17:17:06+03:00
2022-06-09T17:17:06+03:00
2022-06-09T17:17:06+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837133972.html
Путин назвал ответ на введенные против России ограничения
Экономика
Новости
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ОТВЕТОМ НА ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО РАЗБЮРОКРАЧИВАНИЕ В СФЕРЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ — ПУТИН ПРАЙМ, 09.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОТВЕТОМ НА ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО РАЗБЮРОКРАЧИВАНИЕ В СФЕРЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ — ПУТИН