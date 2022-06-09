МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Проблемы с логистическими цепочками и взаиморасчетами могут привести к нехватке высокотехнологичных импортных товаров, стабилизировать ситуацию поможет параллельный импорт и налаживание отечественного производства. Об этом заявил член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. Белоруссия разработает законопроект о легализации "параллельного импорта"

Стабилизировать ситуацию, связанную с проблемами логистики, может параллельный импорт продукции из стран ближнего зарубежья, а также налаживание торговых связей с дружественными странами. "Кроме того, определенные ниши могут быть заполнены товарами отечественного производства",- отметил Мостовщиков.

Его коллега Алексей Долматов считает, что напрямую заместить всех "бывших" поставщиков не получится из-за широкого рынка поставок.

"Часть поставок могут заместить турецкие производители, но здесь необходимо время, чтобы нарастить объем поставок и наладить логистику. Часть европейских поставок заменит Китай, но и здесь свои сложности, связанные с интенсивностью поставок и стабильными характеристиками поставляемых продуктов",- зявил член генсовета.

"Влияние параллельного импорта на текущий момент оценить сложно, поскольку этот процесс требует времени на поиск, оформление договорных условий и переориентацию посредников на иные объемы и логистические схемы. Словом, все эти процессы требуют значительного времени и усилий",- заключает Долматов.