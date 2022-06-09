МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия не стремится все импортозаместить, это не панацея, сотрудничать надо со всеми, но по критически важным компетенциям нужны свои наработки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики. Путин рассказал о важности суверенитета для любой страны

Один из участников мероприятия, директор по биотехнологическому производству моноклональных антител и вакцин, обратил внимание на то, что не всегда можно получить критически важное сырье для производства вакцин. И некоторых аналогов в России пока нет. Он задал вопрос, каким Путин видит долгосрочный план импортозамещения.

"Импортозамещение — не панацея, и мы не стремимся все стопроцентно всё импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, несмотря на селекционные успехи ваших коллег. Мы можем, конечно, производить их, тратить в том числе сжиженный газ на то, чтобы теплицы поддерживать в нужном состоянии, но это же не "онежское производство", а опытные образцы", — сказал Путин.

"Сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность сотрудничать, и мы будем это делать, но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции. Будем их развивать, безусловно, в том числе по тем направлениям, о которых вы сказали, но для того, чтобы их развивать, нужна поддержка со стороны государства, будем формулировать эти задачи и осуществлять эту поддержку", — сказал президент.