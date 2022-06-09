МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Через десять лет россияне смогут жить лучше, если приобретать новые компетенции в различных областях, заявил президент России Владимир Путин. Он провел встречу с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ. Путин заявил, что у России не будет закрытой экономики

Успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях, считает российский лидер. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа, добавил он.

Это должно в конце концов привести к повышению качества жизни, сказал президент, отвечая на вопрос участника встречи о том, будут ли россияне жить лучше через десять лет