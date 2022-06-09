МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина. Госдеп оценил шансы Запада предотвратить зерновой кризис

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", — говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента.

В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент РФ. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, в список попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин, первый замглавы правительства Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава МИД России Сергей Лавров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.