МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и стартаперами.

"В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", — сказал он.