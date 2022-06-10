Следующее заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве
Лебедев: 95-е заседание Экономического совета СНГ пройдет в Москве 23 сентября
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Следующее заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Москве 23 сентября. Об этом сообщил глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
Казахстан председательствует в СНГ в 2022 году. В пятницу в Нур-Султане проходит 94-е заседание Экономического совета содружества, в ходе которого стороны затрагивают широкий спектр вопросов, связанных с многосторонним экономическим сотрудничеством стран-участниц.
Лебедев отметил, что былго принято решение провести 95-е заседание Экономического совета СНГ 23 сентября в Москве.