МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Следующее заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Москве 23 сентября. Об этом сообщил глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Назван мультфильм, возглавивший прокат в России и СНГ

Казахстан председательствует в СНГ в 2022 году. В пятницу в Нур-Султане проходит 94-е заседание Экономического совета содружества, в ходе которого стороны затрагивают широкий спектр вопросов, связанных с многосторонним экономическим сотрудничеством стран-участниц.

Лебедев отметил, что былго принято решение провести 95-е заседание Экономического совета СНГ 23 сентября в Москве.