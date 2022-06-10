МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместители глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили совместные действия по обеспечению устойчивого роста национальных экономик. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ. Следующее заседание Экономического совета СНГ состоится в Москве

Казахстан в 2022 году председательствует в Содружестве Независимых Государств. В пятницу в Нур-Султане с участием вице-премьеров стран Содружества состоялось 94-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен

Отмечается, что в ходе 94-го заседания Экономического совета СНГ в Нур-Султане вице-премьеры обсудили широкий круг вопросов многостороннего экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о текущей экономической ситуации в государствах-членах СНГ и возможным совместным мерам реагирования на возникающие проблемы.

Основой для реализации органами отраслевого сотрудничества совместно со странами СНГ "дальнейших шагов по обеспечению устойчивого роста национальных экономик" должен стать "перечень конкретных мер по таким приоритетным направлениям взаимодействия, как взаимная торговля, транспорт, энергетика, промышленность, агропромышленный комплекс, финансы". Документ, содержащий данные меры, упомянут в докладе зампреда исполкома СНГ Ильхома Нематова.