МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности поддержать Шри-Ланку и направить туда свою миссию в ближайшее время. Нобелевский лауреат объяснил неизбежность нового кризиса в США

"Очевидно, что Шри-Ланка сталкивается с очень трудным экономическим положением и серьезными проблемами платежного баланса. Мы глубоко обеспокоены последствиями продолжающегося кризиса, особенно гуманитарной проблемой, то есть воздействием на людей", — заявил представитель структуры Джерри Райс, отметив, что планирует личную миссию в Коломбо в ближайшие недели для лучшего понимания ситуации в стране.