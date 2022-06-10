МВФ направит миссию на Шри-Ланку в ближайшее время
МВФ направит миссию на Шри-Ланку из-за экономического кризиса в ближайшее время
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности поддержать Шри-Ланку и направить туда свою миссию в ближайшее время.
"Очевидно, что Шри-Ланка сталкивается с очень трудным экономическим положением и серьезными проблемами платежного баланса. Мы глубоко обеспокоены последствиями продолжающегося кризиса, особенно гуманитарной проблемой, то есть воздействием на людей", — заявил представитель структуры Джерри Райс, отметив, что планирует личную миссию в Коломбо в ближайшие недели для лучшего понимания ситуации в стране.