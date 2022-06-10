МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 17 дней бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом рассказал источник РИА Новости.

"Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц 17 дней", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей.

Помощница политика позже сообщила агентству, что сотрудники таможни во "Внуково" проводят беседу с Митволем, никаких обвинений ему предъявлено не было. Она уточнила, что Митволь собирался вылететь из "Внуково" на отдых в Турцию.