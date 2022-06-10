МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) сохраняют позитивную динамику развития, спада в их экономике не наблюдается. Об этом сообщил глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. В СНГ обсудили меры по обеспечению устойчивого роста нацэкономик

Политик отметил, что в ходе 94-го заседания Экономического совета СНГ страны-участницы констатировали сохранение позитивной динамики развития национальных экономик. "Пусть она и небольшая, в пределах 4%, но, тем не менее, спада в развитии экономик стран Содружества не наблюдается. И в среднем по Содружеству у нас позитивный рост", — подчеркнул Лебедев.