МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Санкции Украины против президента России Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных лиц России.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось", — отметил министр иностранных дел. —