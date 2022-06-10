МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что необходимо бороться с контрафактом в сфере декоративно-прикладного искусства. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

"То, что касается таких изделий, такой красоты, то, конечно, здесь борьба с контрафактом является залогом успеха и продолжением деятельности многих школ. Подделка в этом смысле нивелирует всю эту работу и весь профессионализм, которым обладают мастера, которые занимаются народным промыслом", — отметил чиновник, посетив Жостовской фабрики декоративной росписи.

В качестве меры борьбы с данной проблемой Мишустин предложил организацию единой системы, объединяющей специализирующиеся на декоративно-прикладном искусстве предприятии. "Для этого надо сделать определенные действия, оптимизацию, чтобы, когда человек хочет найти такое изделие, предмет искусства, он знал точно, что это изделие сделано мастерами, и понимал, что его не обманут, что это не контрафакт. Развитие вашего портала в этом поможет", —добавил премьер.