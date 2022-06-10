МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Набиуллина рассказала о внешних угрозах для инфляции в России

Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный — ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.