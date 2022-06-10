Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года в мае
Годовая инфляция в США ускорилась до рекордных 8,6% с 1981 года в мае
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный — ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.