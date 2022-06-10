МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС СОТРУДНИЧЕСТВУ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА СВОИ РЫНКИ — ДЕКЛАРАЦИЯ

РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАДЕЙСТВОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА ЕАЭС — ДЕКЛАРАЦИЯ

РФ И ТУРКМЕНИЯ БУДУТ ПРЕДПРИНИМАТЬ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ И ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ — ДЕКЛАРАЦИЯ

РФ И ТУРКМЕНИЯ БУДУТ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ ПО УГЛУБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ — ДЕКЛАРАЦИЯ

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