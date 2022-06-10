2022-06-10T15:58:36+03:00
2022-06-10T15:58:36+03:00
2022-06-10T15:58:36+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220610/837143945.html
Россия и Туркмения будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС СОТРУДНИЧЕСТВУ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА СВОИ РЫНКИ — ДЕКЛАРАЦИЯ РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ... ПРАЙМ, 10.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422194.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422194.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422193.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422193.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422181.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422181.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС СОТРУДНИЧЕСТВУ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА СВОИ РЫНКИ — ДЕКЛАРАЦИЯ
РФ И ТУРКМЕНИЯ НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАДЕЙСТВОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА ЕАЭС — ДЕКЛАРАЦИЯ
РФ И ТУРКМЕНИЯ БУДУТ ПРЕДПРИНИМАТЬ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ И ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ — ДЕКЛАРАЦИЯ
РФ И ТУРКМЕНИЯ БУДУТ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ ПО УГЛУБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ — ДЕКЛАРАЦИЯ
Новость дополняется