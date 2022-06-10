МИНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Белоруссия готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в Россию в связи с отказом Японии экспортировать автотехнику в РФ, заявил РИА Новости первый заместитель министра промышленности республики Александр Огородников. В Банке России оценили эффект от антироссийских санкций

Ранее министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо сообщил, что страна с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

"Белорусские предприятия системы министерства промышленности уже помогают российским коллегам по многим направлениям в машиностроительной сфере. Практически все, что мы сегодня умеем и делаем в данной области, — все обсуждается и предлагается российской стороне. Данная проблема (прекращение поставок Японией) также решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объемы поставок в Российскую Федерацию, к примеру, карьерных самосвалов и бульдозеров", — сказал Огородников.

По его словам, между Россией и Белоруссией ведется непрерывная совместная работа по кооперации и импортозамещению в различных направлениях производства, в том числе по вопросам производства в сфере машиностроения.

"Есть обоюдное понимание и заинтересованность. Уверен, совместная деятельность в данном направлении будет продолжена, и темпов сбавлять мы не намерены", — отметил Огородников.