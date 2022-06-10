МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Для обеспечения функционирования экспортных коридоров по вывозу зерна необходимо привлечь международную миссию военно-морских сил (МВС). Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Эксперт рассказал о вариантах поставок российского зерна в Африку

Дипломат в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене подчеркнул, что для обеспечения функционирования экспортных коридоров в Черном море для вывоза зерна из Украины необходима международная миссия военно-морских сил.

Цимбалюк добавил, что Украина максимально четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия военно-морских сил.