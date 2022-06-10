БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, необходима нормализация ситуации, договоренности между Киевом и Москвой, которая обеспечила бы защиту и суверенитет Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. США признали, что пострадали от антироссийских санкций

"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции (против РФ), поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, (это — ред.) укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", — заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Шольц отметил, что все введенные с 2014 года санкции по-прежнему действуют.

"Поэтому все должны четко понимать, что санкции, которые мы сейчас ввели, шестой пакет, санкции многих других стран мира просто так не исчезнут, когда каким-то образом оружие смолкнет. Условием этому, напротив, является улучшение ситуации, что Россия примирится с тем, что она не может принудить Украину к миру, а что она должна достичь согласия и договоренности с ней, которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", — заявил Шольц.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.