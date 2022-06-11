ВАШИНГТОН, 11 июн — ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "налоге Путина" на еду и топливо, который платят американцы, неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи. Средняя стоимость бензина в США впервые превысила пять долларов за галлон

Рекордный рост цен американская администрация объясняет прежде всего последствиями конфликта на Украине и признает, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США. Выступая после публикации майских показателей инфляции, Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" сразу на продукты питания и бензин. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее.

"Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей", — написал Полянский в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.