МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что с начала спецоперации России на Украине погибли до 10 тысяч украинских военных. Нацбанк Украины планирует отпустить курс гривны

"Да, где-то так", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*

Участники эфира упомянули подсчеты, озвученные министром обороны Украины Алексеем Резниковым — ранее он заявил, что ситуация на фронте тяжелая, и украинские войска каждый день теряют до ста человек убитыми.

Арестович также посетовал на недостаточное, по его мнению, снабжение Западом Украины новыми эффективными вооружениями.

"По сути, мы сейчас зависим от западной поддержки больше чем полностью — и финансовой, для макроэкономической стабилизации, и оружием. Но у меня вопрос — а чего такими дозами капиллярными?" — отметил Арестович.

По его мнению, если бы западные страны передали Киеву всё то, что у них есть, то ситуация на театре боевых действий переменилась бы в пользу украинских войск.

* Марк Фейгин, ведущий канала, внесен Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента