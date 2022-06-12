МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Испания принесла извинения правительству ФРГ "за излишнее волнение", вызванное новостью о возможной отправке Мадридом немецких танков Leopard A4 на Украину, пишет Business Insider. Арестович заявил о 10 тысячах погибших украинских военных

Испанская газета El Pais со ссылкой на источники ранее сообщала, что Мадрид планирует отправить Киеву тяжелые вооружения, в том числе немецкие танки Leopard A4 в количестве 40 штук.

Как пишет BI, такое решение могло создать прецедент, поскольку это были бы первые современные танки, которые страна — член НАТО передала бы украинским вооруженным силам.

Испанские официальные лица извинились перед Берлином за давление, вызванное этой новостью, и за то, что она добавила поводов для волнения канцлеру Олафу Шольцу.

Отмечается, что техника, закупленная у немцев в 1990 годах, вероятно, находятся в неисправном состоянии и требуют ремонта. Если танки и будут переданы, то не больще десяти. Кроме того, оговорки в контракте предусматривают ее передачу третьим странам только с разрешения немецкого правительства.