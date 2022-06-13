МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 25,71%, на втором месте левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%, сообщает МВД республики. Во Франции готовятся ввести продуктовые карточки

На третьей строчке "Национальное объединение" Марин Ле Пен с результатом 18,74%.

В воскресенье во Франции состоялся первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.

В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". В выборах также участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), куда входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия "Европа- Экология- Зеленые". Кроме того, в голосовании принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.