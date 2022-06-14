МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В пресс-службе Национального ESG Альянса сообщили, что на сессии объединения на Петербургском международном экономическом форуме-2022 обсудят готовность России к повороту на Восток с точки зрения транспортно-логистической инфраструктуры и ESG-специфики региона. Власти пообещали расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

"Для России поворот на Восток сегодня приобретает особую актуальность в связи с возможной экономической переориентацией, поиском новых товарных рынков и рынков инвестиций. При этом восточный регион до сих пор остаются "серой зоной" с точки зрения понимания российским бизнесом ряда его существенных особенностей, например регуляторных требований азиатских инвесторов в части устойчивого развития — одного из ключевых факторов, который влияет на способность компании повысить свою привлекательность в глазах потенциальных партнеров", — заявили представители Альянса.

В ходе сессии "Поворот на Восток 3:0", которая состоится в четверг в 17:00, планируется также проанализировать готовность Дальнего Востока к восточному повороту, сотрудничество по линии банков с Индией, Китаем и Юго-Восточной Азией, цели и задачи российских экспортно-ориентированных компаний на Востоке и ожидаемые от государства меры поддержки в этом направлении.