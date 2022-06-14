МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков усомнился в желании Киева вывозить зерно

Песков заявил, что "на приеме у Путина будет Алексей Кудрин, глава Счетной палаты", подчеркнул значение ведомства для страны.

Кудрин регулярно докладывает главе государства об использовании государственных бюджетных средств, отметил Песков.