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Путин встретится с главой Счетной палаты
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Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков... ПРАЙМ, 14.06.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, счетная палата
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что "на приеме у Путина будет Алексей Кудрин, глава Счетной палаты", подчеркнул значение ведомства для страны.
Кудрин регулярно докладывает главе государства об использовании государственных бюджетных средств, отметил Песков.